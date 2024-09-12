مروان حمدي : إيهاب جلال تحمل همومنا قبل همومه

الشارقة - اميمة ياسر - نعى مروان حمدي، لاعب النادي الإسماعيلي، إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، والمدرب السابق للمنتخب الوطني المصري.

توفي إيهاب جلال عصر أمس، الأربعاء، بعد صراع مع المرض، بعدما تعرض لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها المستشفى بعد إصابته بجلطة في القلب وخضوعه لعدة عمليات، مطلع الشهر الجاري.

وقال مروان حمدي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «أعزي مصر كلها في وفاة إيهاب جلال، ولا يوجد أي حديث يمكن أن يصف ما حدث، وكنت أتمنى وجوده لكي يري حب الناس».

وأضاف: «إيهاب جلال أب ومعلم وتعلمنا منه الكثير خارج الملعب أكثر من داخله، ولا يستطيع أي شخص أن يوفيه حقه».

وتابع: «إيهاب جلال كان مضغوطًا، والنتائج لم تساعده، وتعرض للعديد من الضغوطات، وما حدث له نتيجة التراكمات، على الرغم من تحمله الكثير».

وأتم: «الفترة الأخيرة كنا سعداء، لأن إيهاب جلال بدأ يبتسم، ووجوده في الملعب كان يهون علينا الكثير، وتحمل همومنا قبل همومه وأتمنى ألا نكون قد خذلناه في أي شيء».

وأعلن النادي الإسماعيلي موعد صلاة الجنازة، ومكان العزاء الذي تقيمه الأسرة ويقيمه النادي أيضا.

قال النادي الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «تُشيع جنازة إيهاب جلال، الخميس، عقب صلاة الظهر، من مسجد حسن الشربتلي، بالتجمع الخامس».

أضاف البيان: «على أن تتلقى الأسرة العزاء، يوم الجمعة المقبل، بمسجد النزهة للقوات المسلحة أمام سيتي ستارز.. فيما قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إقامة عزاء الراحل يوم الأحد المقبل في ستاد الإسماعيلية».