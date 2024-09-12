بطولة إنكلترا: أرتيتا يجدد عقده مع أرسنال حتى عام 2027 (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - لندن : وافق الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنكليزي، على تجديد عقده مع ناديه حتى عام 2027 مع لينهي حالة من الشك بشأن مستقبله بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية على نطاق واسع الخميس.

وتولى أرتيتا (41 عاما) الاشراف على "المدفعجية" عام 2019 وقاده إلى المركز الثاني مرتين في الدوري علما بأن عقده الأصلي كان ينتهي في حزيران/يونيو المقبل.

ودعا أرتيتا الشهر الماضي إلى الهدوء فيما يتعلق بمستقبله على رأس الجهاز الفني لفريق شمال لندن مؤكدا أن تركيزه كان ينصب على فترة الانتقالات الصيفية.

ويأتي تجديد عقده قبل المواجهة المرتقبة لأرسنال مع توتنهام غريمه في شمال لندن في الدوري الإنكليزي الممتاز الأحد.

نجح أرتيتا منذ ان ترك الجهاز الفني لمانشستر سيتي لتولي المهمة خلفا لمواطنه أوناي إيمري، في إحراز الألقاب (أحرز كأس إنكلترا في موسمه الأول) مع أرسنال ونافس بقوة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسمين الاخيرين.