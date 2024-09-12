شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يتعافي من إصابة المنتخب ويشارك في مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

انتظم إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى في تدريبات فريقه بعد تعافيه من الإصابة بالم في الركبة ليعلن جاهزيته لمواجهة جورماهيا الكيني .



واشتكى إمام عاشور من آلام في الركبة فى مران منتخب مصر ليفُضّل الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام حسن بالتنسيق مع الجهاز الطبى للمنتخب بقيادة دكتور محمد أبو العلا إراحة اللاعب وإعفاءه من المعسكر حتى لا تتفاقم إصابته.

وأدى إمام عاشور برنامج تأهيلي في الأهلى من أجل اللحاق بمباراة جورماهيا الكيني ، وسيكون اللاعب جاهز للمشاركة في اللقاء.



عاشور

ويكثف المارد الأحمر استعداداته اليومية لمواجهة جورماهيا الكينى وذلك في الثالثة عصر الاحد المقبل على ملعب نيايو الوطني بذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على إسناد رئاسة بعثة الفريق في كينيا لمواجهة جورماهيا بدوري الأبطال إلى طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، ويقوم طارق قنديل حالياً بالتنسيق مع جهاز الكرة بشأن رحلة كينيا المرتقبة التي تُعد ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا.

وتعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع كلاً من، يوسف ايمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري ، ومع المغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع ومع المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، ومع عمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق.