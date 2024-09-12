شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الأهلي يستعيد الدوليين قبل مواجهة جورماهيا الكيني والان مع تفاصيل الخبر

انتظم لاعبو الأهلي الدوليين في التدريبات الجماعية علي ستاد مختار التتش استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

خصص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي برنامج استشفائي لنجوم الفريق الدوليين بعد نهاية مهمتهم مع منتخبات بلادهم.

وانتظم ثماني الاهلي الدولي في التدريبات استعدادا للسفر مع المارد الأحمر غدا الجمعة لنيروبي لمواجهة جورماهيا.

انتظم اليوم كل من محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هانى ورامى ربيعة ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا بجانب الثنائي المغربي أشرف داري والفلسطيني وسام ابو علي .



رامي ربيعه

ويكثف المارد الأحمر استعداداته اليومية لمواجهة جورماهيا الكينى وذلك في الثالثة عصر الاحد المقبل على ملعب نيايو الوطني بذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على إسناد رئاسة بعثة الفريق في كينيا لمواجهة جورماهيا بدوري الأبطال إلى طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، ويقوم طارق قنديل حالياً بالتنسيق مع جهاز الكرة بشأن رحلة كينيا المرتقبة التي تُعد ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا.



وسام ابو علي



وتعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع كلاً من، يوسف ايمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري ، ومع المغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع ومع المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، ومع عمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق.