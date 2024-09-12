شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر: البطولة خارج الأهلي والزمالك تعادل 20 بطولة مع القطبين "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

يرى علي ماهر نجم الأهلي السابق، والمدير الفني الحالي للنادي المصري، أن المدرب الذي يحصد بطولة خارج الأهلي والزمالك، يواجه صعوبات كبيرة وتحديات ضخمة، تجعل البطولة خارج القطبين بقيمة 20 بطولة للمدرب الذي يتوج بلقب مع الكبيرين.

وقال علي ماهر في تصريحات لـ ”الخليج 365”: خارج الأهلي والزمالك الأمر صعب جداً، المدرب الذي يتولى تدريب أي من القطبين محظوظ جداً لأنه يتوفر لديه كل شيء، أقوى لاعبين في أفريقيا رهن إشارته وكل الأسلحة موجودة ومع الجماهير والإعلام الموضوع يكون مختلف عن الأندية الأخرى التي لا تمتلك أي شيء، وأن تحقق بطولة خارج القطبين تكون بمقام 20 بطولة.

أضاف مدرب المصري: أن تقتنع بفكرة أنك قادر على حصد بطولة وتجعل اللاعبين والإدارة يصدقون ذلك أمر شاق جداً، في فيوتشر كان لدي لاعبين لا يشاركون مع أنديتهم مثل كريم نيدفيد ومروان محسن وغيرهم، وأن تقنعهم بأنهم قادرون على حصد بطولة أمر صعب جداً، ونجحنا في حصد بطولة كأس الرابطة وتأهلنا إلى أفريقيا وهذا أمراً ليس سهلاً على الإطلاق.

واختتم علي ماهر: مثلاً في الأهلي يوجد لجنة الإسكاوتنج، في المصري أقوم بهذا بنفسي، المفترض أن يقوم الاسكاوتنج بفرز اللاعبين وعرض أفضلهم على المدرب، خاصة وأن المدرب لديه مباريات وليس لديه الوقت لمراجعة كل اللاعبين وهذا عبئ كبير على المدرب خاصة أنك قد تضطر لمشاهدة 40 لاعباً لاختيار لاعب واحد من بينهم، ورغم ذلك أنت مطالب بالفوز بكل شيء، تدخل حرباً بأقل الإمكانيات وتريد أن تكسبها، والجماهير كانت تنتقد بيراميدز الذي يمتلك كل هذه الإمكانيات ولم يحقق بطولة قبل كأس مصر فما بالك بباقي الفرق، بيراميدز يمتلك لاعبين إن لم يكونوا في مستوى لاعبي الأهلي سيكونون أقوى.