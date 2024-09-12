شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن ومي كساب وحمص وأحمد الشيخ في جنازة إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطنى وسعفان الصغير مدرب الحراس ، محمد حمص وأحمد الشيخ لاعبي الإسماعيلي السابقين والفنانة مي كساب علي حضور تشييع جنازة الراحل إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.



كما تواجد عدد كبير من أصدقاء وأقارب إيهاب جلال منذ ساعات بمحيط المسجد للمشاركة في صلاة الجنازة وتشييع جثمان الفقيد إلي مثواه الأخير.

وتتلقى أسرة الراحل إيهاب جلال العزاء غدا الجمعة، بمسجد النزهة فى مدينة نصر، فيما قرر مجلس إدارة الإسماعيلى إقامة عزاء الراحل يوم الأحد المقبل فى استاد الإسماعيلية.

توفى إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي مساء أمس الأربعاء بعدما تعرض لوعكة صحية قبل أيام.

واستمر جلال فى المستشفى وخضع لأكثر من 3 عمليات جراحية للسيطرة على جلطة فى المخ، وظل تحت الملاحظة بالرعاية المركزة طوال الأيام الماضية.

وحاول فريق الأطباء تقليل الأدوية المخدرة تدريجيا لبدء عملية الإفاقة دون حدوث أى آثار جانبية.

يعد إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي من المدربين المخضرمين في الدوري المصري، بعدما تولى تدريب 10 أندية مختلفة منذ بداية مشواره التدريبي تنوعت بين أندية جماهيرية وغير جماهيرية، بالإضافة إلى تدريبه المنتخب الوطني في فترة سابقة.