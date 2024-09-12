شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم آخر فرصة للقيد في قائمتي الأهلي والزمالك للسوبر الإفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهي اليوم المهلة التي منحتها اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف لناديي الأهلي والزمالك فيما يخص قائمة الأهلي والزمالك المشاركة في السوبر الإفريقي.



تقام مباراة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي بملعب آرينا بالمملكة العربية السعودية يوم 27 سبتمبر الجاري.

كانت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قد وافقت على مد فترة القيد بشكل استثنائى لناديى الأهلى والزمالك فقط، ومنحهما حق قيد لاعبين جدد حتى اليوم 12 سبتمبر، من أجل التمكن من قيد صفقاتهم الجديدة قبل موعد الانتقالات الصيفية.



وكان مقررا أن يتم غلق باب القيد 31 أغسطس وهو موعد إرسال قائمة السوبر الأفريقى، لكن وافقت على تمديد القيد حتى 12 سبتمبر، بشرط عدم مشاركة اللاعبين الجدد المقيدين بعد 31 أغسطس في مباريات الدور التمهيدي الثاني لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

جدير بالذكر أن أي لاعب يتم قيده في فترة القيد الأولى التي تنتهي في 31 أغسطس سيستطيع المشاركة في البطولات الأفريقية والسوبر الأفريقي.

أما أي لاعب يتم قيده بداية من 1 سبتمبر المقبل سيشارك فقط في السوبر الأفريقي، ومشاركته في البطولات القارية ستكون من بداية من دور المجموعات.

