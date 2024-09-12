شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دويدار : يحيى عطية الله نقطة ضعف الأهلى فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد دويدار قائد فريق الزمالك السابق أن مسئولى النادى الأهلى قاموا بالتفاوض معه 3 مرات ولكنه فضل الانتقال إلى الزمالك كما أنه من ناشئى القلعة البيضاء.

وأوضح أحمد دويدار خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى المذاع على أون تايم سبورت ، قائلا " أعمل حاليا لأصبح رئيس نادي الزمالك مستقبلا ولكن لا أخوض الانتخابات المقبلة انتظر الدورة التى تليها للدخول على منصب العضوية أولاً ".

وتابع أحمد دويدار " مسئولى الزمالك كان لابد أن يتعاقد مع مدير فنى أجنبى أعلى من جوميز ومن العيب على لاعبي القلعة البيضاء المشاركة فى بطولة السوبر بالكارت الذهبى والأفضل المنافسة بكل قوة على بطولة كأس مصر الماضية والحصول على اللقب وعدم منح اللاعبين راحه ".

وأشار أحمد دويدار " المغربى يحيى عطية الله لاعب فريق الاهلى لم يكن على مستوى على معلول وسوف يكون نقطة ضعف للفريق الأحمر الموسم المقبل"

وأختتم أحمد دويدار حديثه قائلا " لابد عدم الإستعجال بالحكم على تجربة حسام حسن مع منتخب مصر حاليا ومنحه الفرصة كاملة و الأرجنتينى كوبر و البرتغالى كيروش من أفضل المربين الذين تولوا تدريب الفراعنة ".