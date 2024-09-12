"نجوم الكرة ووزير التربية والتعليم".. أبرز حضور جنازة إيهاب جلال (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حضر نجوم كرة القدم المصرية، جنازة إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، والتي تشيع بعد قليل من مسجد حسن الشربتلي، بالتجمع الخامس.

وكان حسام البدري مدرب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على رأس الحضور، بالإضافة إلى أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، ثروت سويلم عضور رابطة الأندية المصرية، محمد حمص لاعب الإسماعيلي الأسبق.

كما حضر كل من، إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الحالي، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي، حسني عبد ربه لاعب الإسماعيلي الأسبق ومختار مختار لاعب الأهلي الأسبق.

وظهر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وطاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق، ضمن الحضور في جنازة إيهاب جلال.

وتشيع جنازة إيهاب جلال، من مسجد حسن الشربتلي، بعد قليل، وتتلقى أسرته العزاء غدا الجمعة، من مسجد النزهة للقوات المسلحة أمام "سيتي ستارز".

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