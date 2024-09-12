لحظة وصول جثمان إيهاب جلال إلى مسجد حسن الشربتلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وصل جثمان إيهاب جلال المدير للإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، إلى مسجد حسن الشربتلي، بالتجمع الخامس، منذ قليل، لصلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر.

وتوفى إيهاب جلال، مساء أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 57 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية، إثر تعرضه لوعكة صحية، في 1 سبتمبر.

وتتلقى أسرته العزاء غدا الجمعة، من مسجد النزهة للقوات المسلحة أمام "سيتي ستارز"، وفقا لما أعلنه النادي الإسماعيلي في بيان رسمي.

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