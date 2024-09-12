نادي أحد السعودي يكشف حقيقة تحمله راتب صفقة الزمالك الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف عبد الرحمن الرفاعي عضو مجلس إدارة أحد، إتمام انتقال البولندي كونراد ميشالاك إلى الزمالك، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وقال الرفاعي في تصريحات عبر قناة الشمس: "حصلنا على العديد من العروض لكونراد، ووقع الاختيار على الزمالك لأنه ناد عريق وكبير وأفضل العروض، والأمور انتهت واللاعب سينتقل بشكل رسمي بعد إنهاء بعض الإجراءات على سبيل الإعارة لمدة موسم".

وأضاف: "كونراد لاعب كبير ومميز ولم يكن لدينا رغبة في بيع اللاعب، ولكن بعد وصول العروض لدينا قررنا دراستها، خصوص وأنه سيلعب في دوري كبير مثل الدوري المصري".

وانتشرت أنباء في الفترة الأخيرة، بتحمل نادي أحد راتب اللاعب الذي سينضم إلى الزمالك، ورد الرفاعي على هذا الأمر: "نادي أحد لن يتحمل راتب كونراد، واللاعب يصل اليوم الخميس للقاهرة".

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