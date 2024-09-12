"فسرت لي معنى الآية".. عصام صبحي ينعى إيهاب جلال بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نعى عصام صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، إيهاب جلال المدير الفني للفريق والذي وافته المنية، مساء أمس الأربعاء، بعد تدهور حالته الصحية.

ونشر صبحي صورته مع إيهاب جلال، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، وكتب: "(قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا )، زمان أنت اللي فسرت لي معنى الآيه دي ووقفت معايا تشرحلي وقولتلي تعامل بها في حياتي، وأنا أشهد الله أن انت مافيش حد على شاكلتك انت من احترام وأدب وإنسانية، انت النهاردة سبتنا وروحت لمكان أحسن بس سيرتك الطيبة وحب الناس ليك وكلامهم عنك، خلوني أتأكد أن ربنا راضي عنك، كان نفسي تشوف بعينك لما تعبت حب الناس ليك قد إيه وخوفهم عليك ودعائهم ليك بالشفاء قد إيه، يمكن ده كان يخفف عليك شوية من الحزن والتعب اللي شوفتهم آخر فترة".

وأضاف: "النهاردة انت فارقت الحياه بس عايش جوا كل واحد بيحبك، عايش بسيرتك بمواقفك وبعملك الخير، النهارده بشوف بعيني حب الناس ليك وحزنهم على وفاتك والله والله والله تمنيت لما يجي يوم وفاتي تكون ساعتها سيرتي زي سيرتك يا أحسن الناس، بعد وفاة أبويا الله يرحمه أنا قولت مافيش حاجة في الدنيا هزعل عليها قد وفاة أبويا".

وأتم تصريحاته: "بس أنا الوحيد اللي أبوه مات مرتين، علشان أنا عمري ما اعتبرتك غير أب ليا وزعلي عليك وكسرة قلبي عليك ماتتوصفش، مع السلامة يا راجل يا محترم، مع السلامة يا راجل يا طيب، مع السلامة يا راجل يا جدع، مع السلامة يا أبويا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ( إنا لله وإنا إليه راجعون)".

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