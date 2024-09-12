موعد وصول البولندي كونراد صفقة الزمالك الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

نجح نادي الزمالك في حسم صفقة البولندي كونراد ميشالاك جناح فريق أُحد السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الأبيض.

و علم موقع الخليج 365 أن كونراد سيصل إلى القاهرة في الثالثة عصر اليوم الخميس من أجل الخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود.

وأكد مصدر مطلع أن نادي أحد السعودي سيتحمل جزء كبير من راتب اللاعب مع القلعة البيضاء، كما أن عقد الإعارة لا يتضمن بند أحقية الشراء للنادي الأبيض.

وكان نادي الزمالك نجح في التعاقد مع أربع لاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية وهم: المغربي محمود بنتايك والفلسطيني عمر فرج والسنغالي سيدي نادي ومحمد حمدي، إلى جانب الحصول على توقيع الجابوني أرون بوبيندزا واستلام البطاقة الدولية الخاصة به ولكن لم يصل اللاعب حتى الآن.

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