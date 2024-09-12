حمد إبراهيم: "إيهاب جلال تعرض لظلم كبير وستكشف قهرته في وقت ما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث حمد إبراهيم المدرب المساعد للراحل إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، والذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء، بعد تدهور حالته الصحية.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات قناة صدى البلد: "إيهاب جلال كان مثل الملاك ولم يخرج منه أي لفظ غير لائق، ورفض الرد على التجاوزات في حقه، كما أنه تعرض لظلم كبير وستكشف قهرته في وقت ما، لن أتحدث حاليا لكنه تعرض لظلم كبير جدا وقت منتخب مصر".

وأضاف: "إيهاب جلال كان حلم حياته قيادة منتخب مصر ثم فجأة رحل بصورة غير جيدة، وأشياء أخرى لكن لا أريد الحديث في الوقت الحالي".

وتولى إيهاب جلال تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال الفترة من 25 أبريل 2022 حتى 16 يونيو من نفس العام.

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