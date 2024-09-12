محمود بنتايك: "أعد جماهير الزمالك بالمنافسة على كل الألقاب والفوز بالسوبر الأفريقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث المغربي محمود بنتايك لاعب الزمالك الجديد، عن الانضمام للقلعة البيضاء، واستعداداته لمباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي، والمقرر لها يوم 27 سبتمبر الحالي.

وقال بنتايك في حوار عبر قناة الزمالك الرسمية: "كنت أعرف كل لاعبي الزمالك من خلال المباريات الإفريقية، و دونجا وعمر جابر وشيكابالا هم أول من استقبلوني في النادي، وتلقيت رسائل دعم كثيرة من جماهير نادي الزمالك وأعدهم بالمنافسة على كل الألقاب".

وأضاف: "أسعى للتتويج مع الزمالك بأول بطولة مع الفريق والفوز بالسوبر الإفريقي وإدخال الفرحة على جماهير نادي الزمالك".

وأعلن الزمالك التعاقد مع بنتايك ، كأول صفقة في الانتقالات الصيفية الحالية، من سانت إيتيان الفرنسي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود بند أحقية الشراء.

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