شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة أحمد فتوح تجبر جوميز على الدفع بعمر جابر فى الجبهة اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب غياب أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الكرة بنادي الزمالك وعدم قيد المغربي محمود بن تايج في القائمة الإفريقية الأولي إلي استمرار عمر جابر في قيادة الجبهة اليسري في مباراة الشرطة الكيني.



يستعد فريق الكرة بنادي الزمالك لمواجهة هامة أمام الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ 32 ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية والمقرر لها الثالثة من عصر بعد غدا السبت في العاصمة الكينية نيروبي.



الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق يعتمد علي عمر جابر في قيادة الجبهة اليسري في ظل غياب أحمد فتوح بسبب حبسه علي زمة قضية تسببه في وفاة أحد المواطنين بسيارته كما يغيب المغربي محمود بن تايج الذي لم يتم قيده في القائمة الأولي للزمالك ويحق له المشاركة من دور المجموعات.



ووصلت منذ قليل بعثة الزمالك مطار نيروبي بكينيا، استعداداً لخوض مباراة الشرطة الكيني، المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام بالعاصمة الكينية نيروبي.



وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي :



حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – أحمد محمود – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد عاطف.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر– أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.