شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض أول مران في كيجالي استعداداً للجيش الرواندي والان مع تفاصيل الخبر

يخوض اليوم الخميس، فريق بيراميدز، مرانه الأول بالعاصمة الرواندية كيجالي، وذلك استعداداً لمباراة الجيش الرواندي، المقرر إقامتها في السابعة من مساء السبت، على استاد أماهورو في العاصمة كيجالي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة بيراميدز استعدا ا لخوض مباراة الجيش الرواندي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وضمت القائمة 24 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي

وغادرت بعثة بيراميدز من القاهرة ، أمس الأربعاء، بطائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد، بـ22 لاعبا، على أن يلتحق الثنائي بلاتي توريه وفيستون ماييلي بالبعثة في كيجالي.