شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد لاعبيه الدوليه فى مران اليوم قبل مواجهة جورماهيا بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم اليوم الخميس لاعبو الاهلى الدوليين في تدريبات الفريق الجماعية على ستاد مختار التتش وذلك عقب نهاية مباريات الاجندة الدولية استعداداً لمواجهة جورماهيا الكينى.

وضم منتخب مصر من صفوف الاهلى كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا ، بخلاف انضمام أشرف داري الوافد حديثا إلى قائمة منتخب المغرب، ووسام أبو علي إلى قائمة منتخب فلسطين.

من ناحية أخرى ، حصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ملخص لخمس مباريات خاضها فريق جورماهيا الكيني مؤخراً فى أكثر من بطولة قارية ومحلية لدراسته قبل مواجهة الفريقين المقرر لها 15 سبتمبر الجاري بكينيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها. وينوي كولر استكشاف المنافس الكيني جيداً قبل مواجهة الفريقين في ضربة بداية المارد الأحمر للبطولة القارية القوية.

فيما بدأ مسئولو الأهلي مخاطبة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.