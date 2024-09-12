شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر وصول كونراد ميشالاك إلى القاهرة والانضمام للفريق والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مسئولو نادى الزمالك وصول البولندى كونراد ميشالاك لاعب أحد السعودى إلى القاهرة خلال الساعات القادمة بعد الاتفاق معه على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، وإنهاء كافة الأمور مع ناديه للانتقال إلى القلعة البيضاء لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأكد مصدر خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن مسئولى القلعة البيضاء ينتظروا وصول ميشالاك إلى القاهرة خلال الساعات القادمة للخضوع للكشف الطبى،تمهيداً للانضمام لصفوف القلعة البيضاء.

وأكد المصدر أن الزمالك اتفق مع كونراد ميشالاك حول حصوله على راتب يصل إلى مليون و800 ألف دولار، فى الموسم الذى سيخوضه مع الفارس الأبيض، خاصة أن نادى أحد لم يتقاض أى مقابل نظير الموافقة على إعارة اللاعب.

كونراد ميشالاك هو لاعب كرة بولندي الجنسية يجد اللعب في مركز الجناح الهجومي، وُلد في 7 فبراير 1997 (26 عاماً) في مدينة بلاونيس، بولندا، ومن أهم مميزاته السرعة الكبيرة، ومهاراته العالية التي تسعاده على المراوغة، وتمريراته الحاسمة في الشق الهجومي.

وخاض ميشالاك تجارب احترافية خارج بولندا، حيث لعب لفريق أنقرة جوجو التركى و ألانيا سبور التركي، ثم أحد السعودي، وفي الموسم الجاري شارك مع فريق أحد في 3 مباريات سجل هدف وصنع آخر.