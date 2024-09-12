شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص لحاق أشرف داري بمواجهة الأهلي وجورماهيا الكيني والان مع تفاصيل الخبر

تضاؤلت فرص لحاق المغربي أشرف داري مدافع النادي الأهلي الجديد بمباراة فريقه المقبلة أمام جورماهيا الكيني بدوري الأبطال الأفريقي بسبب الإصابة.

وتعرض أشرف داري لإصابة في كاحل القدم قبل مباراة منتخب المغرب ليقرر مدربه وليد الركراكي استبعاده من اللقاء .

وعاد أشرف داري للقاهرة لينفذ برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة وسط حيث يفضل الجهاز الفني تجهيز اللاعب لمباراة الإياب أمام بطل كينيا خوفا من تفاقم الإصابة .

ويكثف المارد الأحمر استعداداته اليومية لمواجهة جورماهيا الكينى وذلك في الثالثة عصر الاحد المقبل على ملعب نيايو الوطني بذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على إسناد رئاسة بعثة الفريق في كينيا لمواجهة جورماهيا بدوري الأبطال إلى طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، ويقوم طارق قنديل حالياً بالتنسيق مع جهاز الكرة بشأن رحلة كينيا المرتقبة التي تُعد ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا.

وتعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع كلاً من، يوسف أيمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري ، ومع المغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع ومع المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، ومع عمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق.