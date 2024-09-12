شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقيم صلاة الغائب على روح إيهاب جلال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يقيم النادى الاسماعيلى صلاة الغائب على روح إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة اليوم الخميس عقب صلاة الظهر بمسجد المطافى فى الإسماعيلية.

ورحل عن عالمنا إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى أمس الأربعاء عن عمر ناهز 57 عاما إثر إصابته بجلطة فى المخ.

يشيع، اليوم الخميس، جثمان الراحل إيهاب جلال عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس، فى حضور نجوم الرياضة.

وتتلقى أسرة الراحل إيهاب جلال العزاء غدا الجمعة، بمسجد النزهة فى مدينة نصر، فيما قرر مجلس إدارة الإسماعيلى إقامة عزاء الراحل يوم الأحد المقبل فى استاد الإسماعيلية.

وكان إيهاب جلال تعرض لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية بداية من يوم 1 سبتمبر الجاري، نقل على إثرها إلى المستشفى، وكشف الفحوصات الطبية تعرضه لجلطة.