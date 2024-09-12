شكرا لقرائتكم خبر عن أندية المحترفين تعلن الطوارئ قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أندية المحترفين حالة الطوارئ قبل أيام قليلة من انطلاق المسابقة المقرر لها يوم 21 سبتمبر الجارى ففي الوقت الذى تم فيه إغلاق القائمة الأولى أول أمس الإثنين بدأت الأندية في إبرام الصفقات في الساعات القليلة الماضية من أجل الإنهاء من ملف التعاقدات كل حسب موقفه ورغبته الموسم المقبل

السكة الحديد يغير جلده

قام الجهاز الفني الجديد للسكة الحديد بقيادة أحمد عبد الرؤوف بتغيير جلد الفريق تماما بعد رحيل رضا شحاته ووجود مسئولي مودرن كراعى للفريق الأمر الذى أدى للتعاقد مع أحمد عبد الرؤوف المدير الفني السابق لبلدية المحلة الذى قام بالإطاحة بعدد كبير من اللاعبين والتعاقد مع غيرهم من أجل المنافسة على الصعود للدورى في ظل الدفعة المعنوية القوية التي أخذها الجهاز الفني من الإدارة .

وادى دجلة يحافظ على القوام الأساسى

حافظ وادى دجلة على القوام الأساسى للفريق رافضا الإستغناء عن لاعبيه الأساسيين مع التعاقد مع بعض اللاعبين في أضيق الحدود على رأسهم إبرام أكبر الصفقات مع التعاقد مع سكولز نجم وسط لافيينا بمليون و600 ألف جنيه مؤكدين أن فريقهم قادر على المنافسة على الصعود .

الترسانة والصفقات السوبر

نجح جمعة مشهور المدير الفني للترسانة في إبرام عدد من الصفقات السوبر وبناء فريق قوى بعد الصعود من القسم الثانى للمحترفين من أجل المنافسة على الصعود للأضواء من جديد بعد توفير كل متطلبات المدير الفني .

ويحلم مجلس إدارة النادى في الصعود خاصة وأنها السنة الأخيرة لهم فى ولايتهم وفى حالة التأهل ستكون ميزة قوية للبقاء دورة أخرى .

طنطا يدعم صفوفه

نجحت إدارة طنطا بقيادة فايز عريبى في تدعيم الصفوف بأقل الإمكانيات بناء على رغبة من محمد حليم المدير الفني للفريق الى قام ببناء فريق سيكون منافسا قويا خاصة وأن المدير الفني قوى ومن أصحاب الأسماء القوية .

المنصورة والسويس يبحثان عن الصفقاتيبحث المنصورة والسويس الأندية الجماهيرية عن مخرج لحل الأزمة المالية لذا فأنهم يحاولون التعاقد مع لاعبين من أندية القسم الثانى لسد الفراغ وإنهاء ملف الصفقات