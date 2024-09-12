شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع بعثة المصرى فى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى ليبيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تواجدت بعثة النادى المصرى فى مطار القاهرة الدولى استعداداً للسفر إلى ليبيا لمواجهة الهلال الليبى بالكونفدرالية تحت قيادة على ماهر، والتحق الثنائى الدولى، أحمد عيد ومحمد الشامى، ببعثة الفريق بعد انتهاء مهمتها مع المنتخب.

ويقص النادى المصرى شريط مبارياته فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عندما يحل ضيفاً على نظيره الهلال الليبى فى السابعة مساء الأحد المقبل بتوقيت ليبيا، والثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب شهد شهداء بنينا بمدينة بني غازي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني بالبطولة.

وحصلت قناة الوسط الليبية على حقوق بث مباراة المصري والهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية، وجاء تردد القناة على القمر الصناعي كالتالي: 11095h27500.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري تكليف محمد موسى عضو مجلس الإدارة برئاسة البعثة في بني غازي.

وكان محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، سبق البعثة إلى مدينة بني غازي الليبية، وذلك لإتمام كافة ترتيبات استقبال بعثة فريق المصري.

وقامت لجنة الاستقبال بنادي الهلال الليبي ممثلة في خالد بدر باستقبال محمود جابر الذي قام بجولة في عدد من الفنادق لاختيار أحدها كمقر إقامة الفريق، كما قام كذلك باختيار أحد ملاعب النجيل الصناعي لاستضافة تدريب الفريق يوم الخميس، فيما سيؤدي الفريق تدريباته يومي الجمعة والسبت على ملعب شهداء بنينا الذي سيستضيف المباراة.



بعثة المصري



شيكابالا وعمر جابر



عبد الله السعيد ودونجا



علي ماهر



فريق المصري



لاعبو المصري في المطار



لاعبو المصري



محمد الشامي



محمد عبد الكريم