شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء قرعة مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق مع إدارة المسابقات، اليوم الخميس، مراسم سحب قرعة القسم الثاني عن المجموعة الأولى (أ و ب) وذلك بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية.

المجموعة الأولى تمثل أندية الصعيد وتضم تليفونات بني سويف، الألومنيوم، طهطا، نجوم مصر، الأقصر، شبان قنا، مصر المقاصة، قوص، شباب طامية، شباب سوهاج، النصر للتعدين، الفيوم، المنيا، الواسطى، أسمنت أسيوط، مكاديء توت عنخ آمون، البداري، المدينة المنورة، كيما أسوان، وبني مزار.

وتم تقسيم الأندية المشاركة بدوري القسم الثاني ب إلى 3 مجموعات، على أن يتم تقسيم كل مجموعة إلى مجموعتين فرعيتين.

وتضم المجموعة الثانية أندية القاهرة والقناة هي النجوم، جمهورية شبين، العبور، النصر، الشمس، المريخ، بورفؤاد، المستقبل سبورت، جنوب سيناء، الإنتاج الحربي، مصر للتأمين، ألو إيجيب، إيسترن كومباني، نجمة سيناء، اتحاد الشرطة، دياموند، الشرقية، البلاستيك، بنها، تيم إف سي.

بينما تضم قرعة المجموعة الثالثة أندية بحري وهي شباب القزازين، مالية كفر الزيات، بايونيرز، اتحاد نبروة، صيد المحلة، كفر الشيخ، بني عبيد، مركز التنمية الشبابية بتلا، بيلا، دمياط، ميجا سبورت، دكرنس، الأوليمبي، الحمام، الهلال بالضبعة، طلائع الأسطول، دلفي، ألعاب دمنهور، المجد السكندري، الزهور بمطروح، شباب كوم حمادة، أصحاب الجياد، والجزيرة بمطروح.