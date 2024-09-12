شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يسلم تقرير معسكر المنتخب لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسلم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب، التقارير الفنية والطبية لاتحاد الكرة، عن معسكر منتخب مصر الأخير والذى شهد خوض الفراعنة لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا بالمغرب 2025.

وكان المعسكر شهد بعض الأحداث الهامة منها إصابة إمام عاشور في الأيام الأولى للمعسكر، وكذلك إصابة مصطفى محمد وعمر مرموش واستبعاد الثلاثي في أوقات زمنية متباعدة، كما شهد المعسكر انضمام أحمد عيد بعد استبعاد أحمد حجازي من المعسكر على خلفية اعتراضه على التبديل في مباراة مصر الأولى.

وفي ضربة البداية فاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ستاد القاهرة الدولي فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69 من زمن اللقاء.

وفي اللقاء الثاني، حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.