شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تغادر إلى كينيا استعدادا لمواجهة الشرطة بالكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

غادرت القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك متجهة إلى كينيا، استعداداً لخوض مباراة الشرطة الكيني، المقرر لها بعد غدا فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى ستقام بالعاصمة الكينية نيروبي.

و يترأس أحمد خالد حسانين بعثة الفريق الأبيض فى كينيا، وتستغرق رحلة الطيران حوالى 5 ساعات للوصول إلى العاصمة الكينية نيروبي.

جاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحى – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – أحمد محمود – حمزة المثلوثى – حسام عبد المجيد – مصطفى الزنارى – محمد عاطف.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر– أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم : سيف الجزيرى – ناصر منسى – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام باستاد القاهرة الدولى مساء يوم 20 سبتمبر الجاري.



بعثة الزمالك تغادر إلى كينيا (1)



بعثة الزمالك تغادر إلى كينيا (2)



بعثة الزمالك تغادر إلى كينيا (3)



بعثة الزمالك تغادر إلى كينيا (4)