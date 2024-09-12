شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور ينتظم في تدريبات اليوم الأهلي استعداداً لرحلة كينيا والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الاهلى اليوم الخميس في تدريبات فريقه الجماعية على ستاد مختار التتش بعد تعافيه من الإصابة.

واشتكى إمام عاشور من آلام في الركبة فى مران منتخب مصر ليفُضّل الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام حسن بالتنسيق مع الجهاز الطبى للمنتخب بقيادة دكتور محمد أبو العلا إراحة اللاعب وإعفاءه من المعسكر حتى لا تتفاقم إصابته.

وأدى إمام عاشور برنامج تأهيلي في الاهلى من أجل اللحاق بمباراة جورماهيا الكيني ، وسيكون اللاعب جاهز للمشاركة في اللقاء.

من ناحية أخرى ، حصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ملخص لخمس مباريات خاضها فريق جورماهيا الكيني مؤخراً فى أكثر من بطولة قارية ومحلية لدراسته قبل مواجهة الفريقين المقرر لها 15 سبتمبر الجاري بكينيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها. وينوي كولر استكشاف المنافس الكيني جيداً قبل مواجهة الفريقين في ضربة بداية المارد الأحمر للبطولة القارية القوية.

فيما بدأ مسئولو الأهلي مخاطبة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.