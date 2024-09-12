شكرا لقرائتكم خبر عن زينة العلمى تعلن رحيلها عن طائرة الأهلى لخوض الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت زينة العلمى، لاعبة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، رحيلها عن صفوف الفريق الأحمر، وذلك عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام.

وقالت زينة العلمى: "بتمنى التوفيق لفريقى فى حصد كل البطولات كما اعتدنا"، معلنة رحيلها لتحقيق حلم الاحتراف.

وقرر مسئولو النادى الأهلى فسخ تعاقد شروق فؤاد لاعبة فريق الكرة الطائرة مؤخرا، بناء على رغبة إبراهيم فخر الدين المدير الفنى للفريق من وجهة نظر فنية، ليعلن الزمالك انضمامها لتدعيم صفوفه.