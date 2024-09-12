النصر السعودي يقدم عرضًا للمدرب هيرفي رينارد

ياسر رشاد - القاهرة - قدم نادي النصر السعودي عرضًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول خلال الفترة المقبلة بعد اقتراب رحيل المدرب الحالي لويس كاسترو.

وذكر الإعلامي السعودي بتال القوس في تصريحات تليفزيونية أن النصر تواصل مع رينارد لتدريب الفريق، بعد استقرار الإدارة على رحيل كاسترو والذي لم يقدم المستوى المطلوب مع الفريق.

وكان رينارد قد تولي تدريب المنتخب السعودي في وقت سابق قبل أن تتم إقالتة ويتعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع الإيطالي مانشيني والذي يتولى المهمة حاليًا في تصفيات آسيا وكأس العالم.

رينارد يتلقى اتصالا للعودة لقيادة المنتخب السعودي

تلقى الفرنسي هيرفي رينارد اتصالا للعودة لتولي مهمة القيادة الفنية لـ المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة، بعد اقتراب الإيطالي روبيرتو مانشيني من الرحيل عن قيادة الصقور.

وأكدت قناة العربية في تقرير لها أن رينارد الذي تولى مهمة قيادة المنتخب السعودي في وقت سابق، تلقى اتصالات من مسئولين في اتحاد الكرة السعودي للعودة مرة أخرى وقيادة الأخضر.

وكان رينارد قد رحيل عن تدريب المنتخب السعودي ليتولى مهمة قيادة المنتخب الفرنسي للسيدات، قبل أن تتم إقالته مؤخرًا ويصبح حرًا الآن للتعاقد مع أي نادي أو منتخب.