عفت نصار: جوزيه جوميز ليس لديه بصمة مع الزمالك حتى الآن

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق أن المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز لم يقدم المطلوب مع نادي الزمالك حتى الآن.

وقال نصار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "جوزيه جوميز ليس لديه أي بصمة حتى الآن مع نادي الزمالك، وسبق وتعرض للإقالة من كل الأندية التي عمل فيها ".

وأضاف: " حسام حسن يقدم عملا فنيا جيدًا مع منتخب مصر وله بصمة بدأت تظهر، جوميز لا يمتلك أي فكر فني حاليًا، وكان يريد رحيل بعض اللاعبين منهم الصفقات التي انضمت في يناير محمد شحاتة وناصر ماهر وعبد الله السعيد".

واختتم: "لابد من رحيل جوزيه جوميز، مع تدعيم بعض المراكز في صفوف النادي، وأن يكون لنجوم الكرة رأي فني فيما يخص الميركاتو، مع ضرورة تدعيم مركز حراسة المرمى بعنصر مثل محمد بسام، بالإضافة لخط الدفاع".