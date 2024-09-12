مصطفى إبراهيم: الزمالك كان الأفضل أمام الأهلي مع جوميز

ياسر رشاد - القاهرة - قال مصطفى إبراهيم نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق كان الأفضل خلال قمتين ضد الأهلي في ولاية المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

وأضاف خلال تصريحات عبر برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك:" أرى أننا كنا أفضل من الأهلي خلال قمتي الدوري والكأس تحت قيادة المدير الفني جوزيه جوميز".

وواصل:" أتمنى أن يختار جوميز الطريقة الأنسب في مواجهة الأهلي بالسوبر الأفريقي، وأثق في قدراته الفنية في قراءة المباريات وخوض المواجهات الحاسمة".

رحاب أبو رجيلة: تعلمنا الانتماء للزمالك من والدي

قال رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن منزل الأسرة بأكمله تعلم الانتماء للزمالك في منزل والده الكابتن أبو رجيلة.

وأشار رحاب في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي أحمد علي الذي يذاع على قناة الزمالك أن والده كانت له طقوس قبل المباريات الهامة منها الصلاة وقراءة القرآن والتفاؤل ببعض الأمور مشيرًا إلى أن والده في مباراة نهائي كأس مصر نسي والده القميص الذي يتفائل به وقام بإحضاره له لتمسكه الشديد بارتداءه بسبب تفاؤله به.