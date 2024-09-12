نجم الزمالك السابق: لست راضيا عن رحيل يوسف أوباما لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق أنه لم يكن راضيًا عن فكرة رحيل اللاعب يوسف أوباما والذي ابتعد عن صوف القلعة البيضاء خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وقال نصار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: " لم أكن راضيا عن فكرة رحيل يوسف أوباما الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز، والزمالك كان في حاجة له لأنه يجيد اللعب "شادو سترايكر".

وأبدى نصار عدم تفاؤله بالبرتغالي جوزيه جوميز والذي ستكون مواجهة السوبر الإفريقي فاصلة في مسيرته، لكن الأمر لا يتعلق بمباراة واحدة، ولا يوجد حالة تفاؤل بالمدرب مطلقا.

وشدد نصار على أنه ليس راضيًا عن صفقات الزمالك التي انضمت لصفوف الفريق، مؤكدا بأن الفريق كان يحتاج لمهاجم سوبر، واللاعب البولندي كونراد موجود في مركزه أكثر من لاعب مميز، منهم مصطفى شلبي وزيزو وغيرهم.

واختتم أنه ليس سعيدا بأداء مجلس الزمالك رغم وجود شخصيات محترمة، موجها الشكر لـ هاني برزي على موضوع إنشاء متحف للنادي، مطالبا بضرورة وجود مصداقية في الفترة القادمة.