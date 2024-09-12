الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعداد

يستعد نادي الوحدة للإعلان عن صفقة انتقال لاعب خط وسط نادي بيراميدز المصري، محمود صابر، بعدما تم الاتفاق مع ناديه على تفاصيل التعاقد لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، إذ سيصل اللاعب إلى أبوظبي خلال الساعات القليلة المقبلة، لتوقيع الكشف الطبي والتصوير تمهيداً لتقديمه لوسائل الإعلام.