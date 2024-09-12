الامارات | نادي دبي للسلة يتعاقد مع الأميركي ديفيس بيرتانز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي لكرة السلة تعاقده مع نجم الدوري الأميركي للمحترفين السابق، ديفيس بيرتانز، استعداداً لخوض موسم تاريخي في الدوري الأدرياتيكي الأوروبي، بالتزامن مع بدء بيع تذاكر المباراة الافتتاحية التي تقام بتاريخ 22 سبتمبر الجاري.

وينضم المهاجم اللاتيفي، الذي كانت آخر مشاركاته ضمن صفوف فريق شارلوت هورنتس في موسم 2023-2024، إلى فريق دبي لكرة السلة، الذي سيصبح أول فريق إماراتي يتنافس في دوري أوروبي كبير.

وينطلق فريق المحترفين الذي تأسس حديثاً في حملته التنافسية في صالة كوكاكولا أرينا في مواجهة حامل اللقب فريق ريد ستار الصربي.

وبانتقال بيرتانز إلى دبي يكون قد أنهى فترة استمرت ثماني سنوات في الدوري الأميركي للمحترفين، متنقلاً بين سان أنطونيو سبيرز، وواشنطن ويزاردز، ودالاس مافريكس، وأوكلاهوما سيتي ثاندر، وشارلوت هورنتس.

وخلال مسيرته الكروية حتى الآن، فاز بيرتانز بثلاثة ألقاب في الدوري الصربي، ولقب واحد لكأس صربيا، ولقب واحد لكأس سلوفينيا.

ويمثل انضمامه إلى فريق دبي لكرة السلة استكمالاً لقائمة الفريق للموسم المقبل، وسيكون ضمن الفريق الذي سيسافر إلى سراييفو في البوسنة نهاية هذا الأسبوع للمشاركة في بطولة ودية قبل العودة إلى دبي لاستئناف استعداداته.

وقال اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً في بيان صحافي أمس: «متحمس جداً للانضمام إلى فريق دبي لكرة السلة في موسمه الأول. وأرى أن القائمة التي تم تشكيلها هي قائمة تنافسية للغاية، ما يعكس الطموحات الكبيرة التي يتمتع بها هذا النادي. أما بالنسبة لي فإن انضمامي لهذا الفريق المميز يمثل تحدياً جديداً، ولكنني متحمس بالفعل وأتوق للعب أمام جماهير هذا النادي في وقت لاحق من هذا الشهر».

بدوره قال يوريتسا جوليماك، المدرب الرئيس لفريق دبي لكرة السلة: «لاشك في أن ديفيس بيرتانز يمتلك موهبة استثنائية في كرة السلة، بما أنه لعب في الدوري الأميركي للمحترفين لـ8 مواسم، فضلاً عن خبرة كبيرة على ملاعب كرة السلة الأوروبية. ويؤكد انضمامه لفريقنا على التزامنا وطموحاتنا، كما أنه يعزز بشكل كبير مصداقية فريقنا الذي تم تأسيسه حديثاً».

وأضاف جوليماك: «حظينا بحملة تحضيرية إيجابية للغاية حتى الآن، وعلى الرغم من أن الفريق لم يكن مجتمعاً بشكل كامل سوى لفترة قصيرة، إلا أن السرعة التي انسجموا بها معاً وأصبحوا فريقاً متماسكاً ذا موهبة وإمكانات حقيقية كانت أكثر من مذهلة بالنسبة لي. ونحن نتوق للعب أمام جماهيرنا في كوكاكولا أرينا في 22 سبتمبر، حيث إن مواجهة حامل اللقب تعدُّ بداية رائعة بالنسبة لنا، وواثقون بأننا مع دعم الجماهير الغفيرة في كوكاكولا أرينا، سنقدم أداءً نفخر جميعنا به».

وتتوافر التذاكر لمشاهدة بيرتانز وزملائه في المباراة الافتتاحية لهذا الموسم من خلال الموقع الإلكتروني لكوكاكولا أرينا بأسعار تبدأ من 75 درهماً. كما يمكن شراء التذاكر للموسم بأكمله، بأسعار تبدأ من 1750 درهماً، وتشمل مقاعد محجوزة مسبقاً لجميع المباريات الـ15 التي تقام على أرض الفريق في الموسم العادي.