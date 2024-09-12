الامارات | «الأولمبياد الخاص» يدشن مشاركته في «ألعاب مالطا» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتتح وفد الأولمبياد الخاص الإماراتي اليوم مشاركته في منافسات ألعاب مالطا 2024 للأولمبياد الخاص التي تستمر حتى 15 الجاري.

ووصلت البعثة الإماراتية إلى مالطا، أمس، بوفد يضم 20 لاعباً ولاعبة يخوضون المنافسات في خمس رياضات هي: السباحة، وكرة الطاولة، وألعاب القوى، وكرة القدم، والبوتشي.

ويشارك لاعبو الأولمبياد الخاص في حفل الافتتاح الذي ينطلق اليوم، على أن يتم بعده مباشرة تقسيم اللاعبين لتحديد المنافسات التي سيشاركون فيها خلال اليوم الأول.

وأكد المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، طلال الهاشمي، جاهزية جميع اللاعبين للمشاركة في الحدث، بعد فترة من الإعداد المميز في معسكر العين.