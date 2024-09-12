برانستروم: عمر فرج لاعب مؤثر وسيكون إضافة جيدة لـ الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أندرياس برانستروم مدرب فريق آيك السويدي السابق أن صفقة عمر فرج التي حسمها نادي الزمالك ستكون إضافة جيدة للفريق، بعد التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال برانستروم في تصريحاته مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج رقم 10 المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية: عمر فرج لاعب مؤثر ويحظي بشعبية جيدة وأعتقد أنه سيكون صفقة جيدة لفريق الزمالك ".

وأضاف: " إذا رأينا تمركز عمر فرج في الملعب فكنت سترى انه سيكون مميزا على أرضية الملعب وهو لاعب يتميز بالقوة البدنية الكبيرة جدا ".

وتابع: " عمر فرج لاعب يستطيع الاحتفاظ بالكرة جيدا بفضل إمكانياته الفنية ويضحى دوما من أجل زملائه في الملعب والفريق الذي يلعب له ".

وواصل: " فرج مهاجم بدرجة مقاتل أمام مدافعي الفرق المنافسة.. ورغم قوته البدنية فهو لاعب سريع أيضا ويستطيع كمهاجم أوحد في الملعب أو اللعب بجوار مهاجم أخر ".

واختتم: " هناك اختلاف كبير بين وسام أبوعلي و عمر فرج من الناحية الفنية، وسام أبو علي أدهش الجميع منذ أن لعب لفريق سيريس السويدي بفضل قدراته الفنية الكبيرة وهو لاعب لديه القدرة على خلق المساحات خلف المدافعين بفضل سرعته وتحكمه بالكرة.