رينارد يتلقى اتصالا للعودة لقيادة المنتخب السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى الفرنسي هيرفي رينارد اتصالا للعودة لتولي مهمة القيادة الفنية لـ المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة، بعد اقتراب الإيطالي روبيرتو مانشيني من الرحيل عن قيادة الصقور.

وأكدت قناة العربية في تقرير لها اليوم أن رينارد الذي تولى مهمة قيادة المنتخب السعودي في وقت سابق، تلقى اتصالات من مسئولين في اتحاد الكرة السعودي للعودة مرة أخرى وقيادة الأخضر.

وكان رينارد قد رحيل عن تدريب المنتخب السعودي ليتولى مهمة قيادة المنتخب الفرنسي للسيدات، قبل أن تتم إقالته مؤخرًا ويصبح حرًا الآن للتعاقد مع أي نادي أو منتخب.

وارتفعت أسهم رحيل الإيطالي مانشيني عن المنتخب السعودي بسبب الأداء والنتائج الغير مرضية، بالرغم من الفوز على الصين بهدفين مقابل هدف أول أمس واحتلال صدارة مجموعته بتصفيات كأس العالم.

كادش يقود المنتخب السعودي لفوز دراماتيكي علي الصين

حقق المنتخب السعودي فوزًا دراماتيكيًا بنتيجة 2-1 على مضيفه الصيني، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

بهذا الفوز، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 4 نقاط، متصدرًا المجموعة مؤقتًا بعد تعادله في المباراة الأولى مع إندونيسيا، في المقابل، فشل المنتخب الصيني في تحقيق أي نقاط، وسط منافسة قوية تضم أيضًا منتخبات اليابان وأستراليا والبحرين.