بطلة الجمباز الصاعدة "فريدة" تحصل على المركز الأول لبطولة كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - حصلت اللاعبة “فريدة محمد ابراهيم” علي المركز الأول والميدالية الذهبية، وذلك في إطار بطولات الموسم الرياضي 2024 - 2025 فى أروع مشاركة للاعبات قطاع الجمباز الفني أنسات باستاد القاهرة في بطولة كأس مصر للجمباز الفني لفريق تحت 6 سنوات أنسات .



بطلة الجمباز الصاعدة فريدة محمد إبراهيم، اسم صغير ارتبط ببطولة كبيرة، هذه الفتاة الصغيرة، التي لم تتجاوز بعد سن السادسة، قد خطفت الأنظار وذهبت بالقلب والعقل في بطولة كأس مصر للجمباز الفني.

ففي أجواء حماسية تسود استاد القاهرة، وسط تشجيع الحضور، قدمت فريدة عرضًا مبهرًا أذهل الحكام والجمهور على حد سواء، حركاتها الرشيقة وثباتها ، كانت كفيلة بأن تنال إعجاب الجميع.



ولم تتوقف المفاجأة عند هذا الحد، فقد حصلت فريدة على العلامة الكاملة في أدائها، وهو إنجاز يُحسب لها ويؤكد مدى موهبتها الفذة، هذه العلامة الكاملة كانت بمثابة التتويج لمسيرتها الناشئة في عالم الجمباز، وحققت لها الذهبية الأولى في أول مشاركة لها في بطولة كأس مصر.

فازت فريدة ببطولة كاس مصر مع فريقها، سبورت هوم بابلز، هذا الفريق الذي يضم بين صفوفه العديد من المواهب الشابة، قد نجح في صقل موهبة فريدة وتقديمها للجمهزىغ، إن النتائج المتميزة التي حققها الفريق في هذه البطولة، تؤكد مدى الجهد المبذول والتدريب المكثف الذي يتلقاه لاعبوه.



وقال أحد الحكام الذي رفض ذكر اسمه ، أن مستقبل فريدة محمد إبراهيم واعد ومشرق، هذه البداية القوية هي مجرد خطوة أولى في رحلة طويلة من الإنجازات، مع استمرار تدريبها وتطوير مهاراتها، يمكننا أن نتوقع منها الكثير في المستقبل.