قصة صورة الوداع الأخير بين أحمد رفعت وإيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية صورة لإيهاب جلال المدير الفني الحالي للإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، تجمعه بالنجم الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

وتوفي إيهاب جلال اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة في بداية الشهر الجاري.

وكان إيهاب جلال ضم أحمد رفعت إلى قائمة منتخب مصر لمواجهتي غينيا وأثيوبيا، خلال فترة قيادته للفراعنة والتي بدأت في 12 أبريل عام 2022، ليرحل في 16 يونيو.

وجمع الحديث بين إيهاب جلال وأحمد رفعت خلال المران الجماعي للفراعنة وقتها والذي أقيم في 30 مايو 2022 ضمن الاستعدادات للتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

وشارك رفعت في مباراة أثيوبيا التي انتهت بهزيمة الفراعنة بهدفين نظيفين، كما دفع به إيهاب جلال في ودية كوريا الجنوبية التي خسرها أيضاًَ منتخب مصر بنتيجة 4-1.

وتعتبر مباراة مصر وكوريا الجنوبية هي الأخيرة لإيهاب جلال سواء كمدرب للفراعنة، أو لأحمد رفعت كلاعب بصفوف المنتخب، ليصبح بمثابة الوداع الأخير بينهما.

والجدير بالذكر أن أحمد رفعت توفي في يوم 6 يوليو 2024 أ بعد تدهور صحته، إثر تعرضه لأزمة قلبية في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري بالدوري المصري.