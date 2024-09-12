مصدر يكشف تطورات إجراء التصالح بين فتوح وأسرة أمين الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر مطلع، اقتراب لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، من التصالح مع أسرة الراحل أحمد السيد الشبكي، الذي توفى إثر اصطدامه بسيارة فتوح، خلال عودة الأخير من الساحل الشمالي.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على أحمد فتوح، بتهمة دهس أحد الأشخاص "أمين شرطة" بسيارته، خلال عودته من الساحل الشمالي، ليتم احتجازه في قسم العلمين.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أحمد فتوح يقترب بشكل كبير، من إنهاء إجراءات التصالح مع أسرة الراحل أحمد الشبكي".

والجدير بالذكر أن المحكمة، كانت قررت تأجيل محاكمة اللاعب إلى جلسة 16 سبتمبر الجاري، مع استمرار حبسه، بعد أن تم تحويله من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتناول مخدر الحشيش.

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