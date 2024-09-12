يحيي عطية الله مهدد بالغياب عن الاهلي أمام الزمالك في السوبر الأفريقي

بات يحيي عطية الله الظهير الأيسر الجديد للنادي الاهلي مهددا بالغياب عن مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك الغريم التقليدي.

ومن المقرر أن يلاقي فريق الاهلي نظيره الزمالك يوم 27 سبتمبر القادم في السوبر الإفريقي الذي سيقام في السعودية على ملعب المملكة آرينا بالرياض.

وكان المارد الأحمر قد تعاقد مع يحيى عطية الله، لاعب نادي سوتشي الروسي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء.

وأثار يحيى عطية الجدل بخصوص زيادة ملحوظة في وزنه، ما يهدد مشاركاته مع الاهلي خلال المباريات المقبلة أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا، والزمالك بالسوبر الأفريقي.

ووضع السويسري مارسيل كولر برنامجًا مكثفًا للظعير الأيسر الجديد تحت إشراف المعد البدني للنادي، وذلك حتى يكون جاهزًا بدنيًا للمباريات القادمة.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره جورماهيا الكيني يوم 15 سبتمبر في الثالثة عصرًا بذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

وستقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 21 سبتمبر في السابعة مساءً بإياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتوج فريق الاهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة 44 في تاريخه.