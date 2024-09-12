بنتايك: أتمنى تحقيق السوبر الأفريقي مع الزمالك على حساب الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى المغربي محمود بنتايك لاعب نادي الزمالك الجديد أمنيته في حصد أول ألقابه مع النادي في مواجهة الأهلي ببطولة السوبر الأفريقي.

وقال بنتايك في تصريحاته خلال برنامج "زملكاوي" عبر شاشة قناة الزمالك: " تلقيت العديد من الرسائل من قبل جماهير النادي بعد إعلان التعاقد معي، ولم أتردد لحظة في الانتقال إلى النادي الكبير والمعروف على المستوى الأفريقي".

وأضاف بنتايك المنضم حديثًا للزمالك في "الميركاتو" الصيفي الحالي:" هدفي هو حصد الألقاب مع الزمالك واسعاد جماهيره، وسعيد بحفاوة استقبال زملائي في النادي، والرباعي شيكابالا والمثلوثي وعمر جابر ودونجا هم أول من استقبلوني، وأعرف جميع لاعبي الفريق لمتابعتي الجيدة لدوري الأبطال والكونفدرالية".

وأتم تصريحاته:" علينا أن نبدأ الكونفدرالية بقوة وتكون ضربة البداية مثالية في مواجهة الشرطة الكيني".

الكشف عن قائمة الزمالك لمباراة الشرطة الكيني

كشف الإعلامي أحمد علي عن قائمة نادي الزمالك المغادرة إلى كينيا لمواجهة الشرطة الكيني بمستهل مشوار الفارس الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاءت القائمة على النحو التالي: " محمد صبحي - محمد عواد - محمود الشناوي - عمر جابر - أحمد محمود - حمزة المثلوثي - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد عاطف – دونجا - زياد كمال - عبد الله السعيد - محمد شحاتة - محمد السيد - ناصر ماهر – شيكابالا – زيزو – إيشو - سيف الجزيري - سامسون - حسام أشرف - مصطفى شلبي - ناصر منسي ".

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني والقنوات الناقلة

يستعد فريق الزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، لخوض مواجهة نظيره الشرطة الكيني المنتظرة، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تنطلق المباراة يوم السبت المقبل الموافق 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة، ستكون المباراة منقولة عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية.