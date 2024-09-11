شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعى إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والمدير التنفيذي وجميع العاملين، بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله الكابتن إيهاب جلال.

وقال الاتحاد في بيانه: "يتقدم مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام والمدير التنفيذي وجميع العاملين، بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله الكابتن إيهاب جلال الذي وافته المنية اليوم .. داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا اليه راجعون".

وأعلن حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، عن وفاة إيهاب جلال المدير الفني للفريق بعد معاناة مع المرض ودخوله للمستشفى خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يتم تحديد مكان الدفن وصلاة الجنازة خلال الساعات القليلة المقبلة.

واستمر إيهاب جلال في المستشفى وخضع لأكثر من 3 عمليات جراحية للسيطرة على جلطة في المخ، وظل تحت الملاحظة بالرعاية المركزة طوال الأيام الماضية.

يذكر أن المدير الفني للإسماعيلي تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها للمستشفى التخصصي بالقاهرة، وخضع لعمليتين جراحتيين قبل نقله إلى الرعاية المركزة.

وزار مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بصحبة لاعبي الدروايش، المدير الفني لفريق الكرة، وذلك بمستشفي القاهرة التخصصي للاطمئنان على آخر تطورات حالته الصحية.