شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات ناعيا إيهاب جلال: "لم أرى منه إلا كل خير وحب ولحد دلوقتي مش مصدق" والان مع تفاصيل الخبر

نعى حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والنادي الأسماعيلي، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، مؤكدا إنه لم يرى منه إلا كل خير واحترام وأنه كان الأخ والأب والصديق والمدرب وشخصية لا تتكرر كثيرا.

وقال الشحات، عبر حسابه على انستجرام: "منذ اللحظة الأولى التي تعاملت معه ولم أرى منه إلا كل الخير والحب والدعم والاحترام، هو الأخ والأب والصديق والمدرب وشخصية لا تتكرر كثيرا، أنعي بكل الحزن الكابتن إيهاب جلال ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



وأضاف الشحات: "مع السلامة يا حبيبي وإلى جنة الرحمن، أنا لحد دلوقتي مش مصدق حاسس إن في حلم، ربنا يرحمك يا كابتن إيهاب يارب".

ورحل عن عالمنا إيهاب جلال المدير الفني للنادى الإسماعيلي اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 57 عاما إثر إصابته بجلطة في المخ.



الشحات

وكان إيهاب جلال تعرض لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية بداية من يوم 1 سبتمبر الجاري، نقل على إثرها إلى المستشفى، وكشف الفحوصات الطبية تعرضه لجلطة.

تقرر تشييع جنازة إيهاب جلال غدا الخميس عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس، على أن يتلقى العزاء الجمعة المقبل، بمسجد النزهة للقوات المسلحة أمام سيتى ستارز، فيما قرر مجلس إدارة الإسماعيلى إقامة عزاء الراحل يوم الأحد المقبل فى استاد الإسماعيلية.