شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج استشفائي ينتظر الدوليين فى الأهلي غدا قبل السفر لنيروبي والان مع تفاصيل الخبر

خصص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلي برنامج استشفائي لنجوم الفريق الدوليين بعد نهاية مهمتهم مع منتخبات بلادهم.

ومن المقرر أن ينتظم غدا الخميس ثماني الاهلي الدولي في التدريبات استعدادا للسفر مع المارد الأحمر الجمعة المقبلة لنيروبي لمواجهة جورماهيا.

ويغيب عن النادى الأهلى كل من محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هانى ورامى ربيعة ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا للانضمام لمنتخب مصر، بخلاف انضمام أشرف دارى الوافد حديثا إلى قائمة منتخب المغرب، ووسام أبو على إلى قائمة منتخب فلسطين.

ويكثف المارد الأحمر استعداداته اليومية لمواجهة جورماهيا الكينى وذلك في الثالثة عصر الاحد المقبل على ملعب نيايو الوطني بذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى ، حصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ملخص لخمس مباريات خاضها فريق جورماهيا الكيني مؤخراً فى أكثر من بطولة قارية ومحلية لدراسته قبل مواجهة الفريقين المقرر لها 15 سبتمبر الجاري بكينيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها. وينوي كولر استكشاف المنافس الكيني جيداً قبل مواجهة الفريقين في ضربة بداية المارد الأحمر للبطولة القارية القوية.

فيما بدأ مسئولو الأهلي مخاطبة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.