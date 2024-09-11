شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان إيهاب جلال غدا من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر تشييع جنازة إيهاب جلال غدا الخميس عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس، على أن يتلقى العزاء الجمعة المقبل، بمسجد النزهة للقوات المسلحة أمام سيتى ستارز، فيما قرر مجلس إدارة الإسماعيلى إقامة عزاء الراحل يوم الأحد المقبل فى استاد الإسماعيلية.

وأعلن حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلي، عن وفاة إيهاب جلال المدير الفني للفريق بعد معاناة مع المرض ودخوله للمستشفى خلال الأيام الماضية.

واستمر إيهاب جلال في المستشفى وخضع لأكثر من 3 عمليات جراحية للسيطرة على جلطة في المخ، وظل تحت الملاحظة بالرعاية المركزة طوال الأيام الماضية.

يذكر أن المدير الفني للإسماعيلي تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها للمستشفى التخصصي بالقاهرة، وخضع لعمليتين جراحتيين قبل نقله إلى الرعاية المركزة.

وزار مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بصحبة لاعبي الدروايش، المدير الفني لفريق الكرة، وذلك بمستشفي القاهرة التخصصي للاطمئنان على آخر تطورات حالته الصحية.