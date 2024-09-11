شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينعي إيهاب جلال في بيان رسمي والان مع تفاصيل الخبر

نعت الصفحة الرسمية للنادي الاسماعيلي عبر تويتر وفاة مدرب الفريق إيهاب جلال الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض منذ قليل

وكتبت صفحة الاسماعيلي ينعى النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

كان إيهاب جلال، خضع لعملية دقيقة لإذابة ثلاث جلطات في منطقة الرقبة، تحت إشراف الفريق الطبي المعالج له، بعدما تعرض للإغماء أثناء وجوده بمنزله وتم نقله فورا إلى أحد مستشفيات مصر الجديدة لتلقي العلاج.