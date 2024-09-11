شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع منتخب مصر يعبر عن صلابته مع حسام حسن.. هدفين × 4 مباريات رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر دفاع منتخب مصر مع حسام حسن عن صلابته بعدما تلقى هدفين في 4 مباريات رسمية آخرها تحقيقه فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وواجه منتخب مصر بوركينا فاسو وغينيا وكاب فيردي وبوتسوانا، نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين، وتلقى هدفين فقط الأول أمام بوركينا فاسو والثاني أمام غينيا بيساو.

بهذه النتيجة، يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط، قبل مباراة الجولة الثانية التي تجمع موريتانيا بكاب فيردي.

جاء الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، بعد انفراد تام من محمد صلاح ليسدد كرة من يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى تريزيجيه الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 29، بعد تمريرة رائعة من رامي ربيعة إلى تريزيجيه الذي استلم الكرة وسددها من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 55، جاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق محمد حمدي لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع صن بدلاء حسام حسن الفارق بتسجيل الهدف الرابع، عن طريق مصطفى فتحي بعد تمريرة سحرية من إبراهيم عادل.