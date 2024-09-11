شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة سيتي كلوب ينعى إيهاب جلال المدير الفنى للنادي الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام، رحيل الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق الذي وافته المنية اليوم.

وانتقل إيهاب جلال إلى جوار ربه اليوم بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية، بعد رحلة عطاء طويلة في الملاعب المصرية .

وأكدت أندية أنها تنعي بعظيم وبالغ الحزن والأسى الكابتن ايهاب جلال ، وتتقدم بخالص المواساة والعزاء لأهله وذويه ، داعين المولى أن يتغمده بوافر الرحمة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.