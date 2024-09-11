شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعى إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النادي الاهلي وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان، ويتقدم النادي الأهلي بالعزاء للنادي الإسماعيلي ومجلس إدارته وأعضائه وجماهيره في وفاة المغفور له بإذن الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".



الأهلى ينعى إيهاب جلال

وأعلن حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، عن وفاة إيهاب جلال المدير الفني للفريق بعد معاناة مع المرض ودخوله للمستشفى خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يتم تحديد مكان الدفن وصلاة الجنازة خلال الساعات القليلة المقبلة.

واستمر إيهاب جلال في المستشفى وخضع لأكثر من 3 عمليات جراحية للسيطرة على جلطة في المخ، وظل تحت الملاحظة بالرعاية المركزة طوال الأيام الماضية.

يذكر أن المدير الفني للإسماعيلي تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها للمستشفى التخصصي بالقاهرة، وخضع لعمليتين جراحتيين قبل نقله إلى الرعاية المركزة.

وزار مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بصحبة لاعبي الدروايش، المدير الفني لفريق الكرة، وذلك بمستشفي القاهرة التخصصي للاطمئنان على آخر تطورات حالته الصحية.